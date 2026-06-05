Tunisie: Manouba - Deux nouveaux cas de triche aux écouteurs intelligents détectés au baccalauréat

La brigade de la police judiciaire de Manouba s'est saisie, ce vendredi 5 juin 2026, de deux nouveaux cas de fraude enregistrés dans les centres d'examen du baccalauréat des lycées Hammouda Pacha (Manouba-Ville) et d'El Mornaguia. Ces fraudes ont été commises à l'aide d'appareils électroniques, à savoir des kits oreillettes (« kit ») intelligents, a indiqué une source sécuritaire à l'agence Tunis Afrique Presse (TAP).

Selon les faits rapportés, les surveillants du lycée Hammouda Pacha ont pris en flagrant délit un candidat de la section « Informatique » pendant qu'il passait l'épreuve du jour. Ce dernier était « en possession d'un boîtier électronique, l'un des composants d'un système de triche connectant des micro-oreillettes dissimulées à l'intérieur de ses oreilles ».

Au lycée d'El Mornaguia, un second candidat, de la section « Économie et Gestion », a été surpris dans les mêmes circonstances. Dès que la fraude a été découverte et qu'il a quitté la salle, le jeune homme s'est évanoui et s'est blessé à la tête en tombant. Il a été secouru et transporté vers un hôpital de la capitale pour s'assurer de son état de santé.

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Après consultation du ministère public, il a été ordonné de procéder à l'audition des deux élèves pour tentative de fraude.

Pour rappel, le centre d'examen du lycée Hammouda Pacha à Manouba-Ville avait déjà enregistré, hier jeudi, deux premiers cas de triche utilisant ce même type d'écouteurs intelligents.