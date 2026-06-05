Tunisie: La SODEK-SICAR restructure son actionnariat

Trois établissements bancaires la BH Bank, la STB Bank et la BNA Bank ont intégré le tour de table de la Société de développement économique de Kasserine à l'issue d'une opération en deux temps qui a profondément reconfiguré sa structure financière.

Tout a débuté par une décision de l'Assemblée générale extraordinaire réunie le 30 janvier 2026, qui a autorisé une réduction de capital de près de 549 000 dinars, consécutive à l'annulation d'environ 110 000 actions précédemment détenues par la BFPME. Cette première étape a ramené la valeur du capital de quelque 6,24 millions à environ 5,69 millions de dinars.

Dans la foulée, la société a procédé à une augmentation de capital d'environ 999 000 dinars par l'émission de près de 200 000 actions nouvelles, exclusivement réservées aux trois banques susmentionnées.

Ces titres ont été intégralement souscrits et libérés en numéraire, portant le capital social à environ 6,69 millions de dinars.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'issue de cette double opération, le capital de la SODEK-SICAR se trouve désormais réparti en plus de 1,33 million d'actions, chacune assortie d'une valeur nominale de cinq dinars. Les statuts de la société ont été mis en conformité avec cette nouvelle configuration.