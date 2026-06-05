Tunisie: Vidéo d'agression de migrants - Le ministère de l'Intérieur annonce des arrestations

Le ministère de l'Intérieur a annoncé, jeudi 5 juin 2026, avoir identifié et interpellé des éléments criminels figurant dans une vidéo diffusée récemment, qui les montre en train d'agresser des ressortissants d'Afrique subsaharienne. L'enquête a été ouverte malgré l'absence de plainte déposée sur ces faits.

Selon les investigations menées par les services de sécurité tunisiens, la vidéo en question ne documente pas un événement récent.

Les autorités affirment que les faits remontent à cinq ans, soit à l'année 2021. Les enquêtes se poursuivent pour déterminer toutes les circonstances de cette affaire, ainsi que les raisons de sa diffusion à ce moment précis, alors qu'un long délai s'est écoulé depuis les faits.

La même source précise que la vidéo a été diffusée depuis deux continents différents. Les autorités n'ont pas fourni davantage de détails sur l'origine géographique exacte de ces publications.

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Le ministère de l'Intérieur a souligné que l'État réaffirme sa volonté de garantir les droits et la dignité de toute personne se trouvant sur son territoire.

Il indique également que la loi sera appliquée à l'encontre des contrevenants. L'exécutif réitère par ailleurs son engagement en faveur d'une approche humanitaire dans le traitement des migrations irrégulières, et dit vouloir trouver des solutions rapides pour permettre le retour volontaire des migrants en situation irrégulière vers leurs pays d'origine, dans les meilleures conditions possibles.