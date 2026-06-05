Afrique du Nord: Tunisie-Libye - Mohamed Ali Nafti reçoit la représentante de l'ONU à Tunis

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a reçu, le 5 juin 2026, Mme Hanna Tetteh, Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies et Cheffe de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (UNSMIL), dans le cadre d'une visite visant à échanger sur les développements récents du processus politique libyen et sur les moyens de soutenir les efforts des Nations Unies destinés à faire progresser ce processus.

Cette rencontre a été l'occasion pour M. le Ministre de réaffirmer la position constante de la Tunisie en faveur des efforts de la Mission des Nations Unies visant à faire avancer le processus politique en Libye. Il a salué, à cet égard, les initiatives déployées par l'UNSMIL pour relancer la feuille de route onusienne dans l'ensemble de ses composantes, tout en soulignant le rôle des Nations Unies dans la réalisation des aspirations du peuple libyen à un règlement politique global garantissant l'unité du territoire libyen et la préservation de ses ressources nationales. Il a également mis en avant l'importance du « dialogue structuré » comme pilier essentiel de la mise en oeuvre de la feuille de route, tout en se félicitant de la tenue à Tunis, le 4 juin 2026, de la troisième réunion du mécanisme de dialogue restreint 4+4.

M. le Ministre a en outre réitéré l'engagement permanent de la Tunisie envers le mécanisme de concertation tripartite avec les pays voisins, le considérant comme un cadre efficace de coordination et de dialogue constructif entre pays frères, ainsi qu'une illustration de leur volonté commune de soutenir le processus politique libyen sous l'égide des Nations Unies, de nature à favoriser une solution politique globale et durable, préservant l'unité de la Libye et la souveraineté de son peuple, loin de toute ingérence extérieure.

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De son côté, Mme Hanna Tetteh a exprimé sa profonde appréciation pour le soutien continu apporté par la Tunisie aux efforts de la Mission des Nations Unies en Libye. Elle a salué les positions équilibrées et constructives de la Tunisie ainsi que le rôle central qu'elle joue dans l'encouragement du dialogue et le renforcement du consensus entre les différentes parties libyennes.

Elle a également réaffirmé sa volonté de poursuivre la coordination et les consultations avec la Tunisie ainsi qu'avec les partenaires régionaux et internationaux afin de faire avancer la mise en oeuvre de la feuille de route des Nations Unies et d'intensifier les efforts en vue d'aboutir à un règlement politique global et durable répondant aux aspirations du peuple libyen et contribuant à la consolidation de la sécurité et de la stabilité aux niveaux national et régional.