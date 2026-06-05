Tunisie: Inflation - Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3 % en mai 2026

Les prix à la consommation en Tunisie ont enregistré une légère progression de 0,3 % au cours du mois de mai 2026 par rapport au mois d'avril précédent. Selon les dernières données publiées par l'Institut National de la Statistique (INS), cette tendance à la hausse est principalement portée par le renchérissement des produits alimentaires (+0,4 %) et des services de restauration et d'hôtellerie (+0,6 %).

Dans le détail, le secteur de l'alimentation et des boissons continue de peser sur le budget des ménages avec une hausse de 0,4 % en mai. Cette augmentation est essentiellement tirée par une forte progression des prix des viandes, qui ont bondi de 4,2 %. À l'inverse, une baisse bienvenue a été enregistrée du côté des oeufs (-7 %), des fruits frais (-2,9 %) et des légumes (-1,3 %), atténuant ainsi l'impact global.

Par ailleurs, l'approche de la saison estivale a fait grimper les tarifs du groupe « restaurants, cafés et hôtels » de 0,6 %, une hausse largement dictée par l'augmentation de 3,5 % des services hôteliers. Le secteur de l'habillement et des chaussures affiche quant à lui une progression plus modérée de 0,4 % (+0,5 % pour les vêtements et +0,1 % pour les chaussures).

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En analysant la structure de l'inflation par secteurs, l'INS indique que les « produits manufacturés » et les « services » demeurent les plus grands contributeurs à l'inflation globale, avec des impacts respectifs de 1,7 % et 1,4 %.

Enfin, selon les indicateurs de l'institut, la dynamique inflationniste reste majoritairement dominée par les produits à prix libres : le groupe des « produits non alimentaires libres » et celui des « produits alimentaires libres » ont ainsi apporté les contributions les plus lourdes, estimées respectivement à 2,9 % et 2,4 %.