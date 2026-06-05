Tunisie: CAB - L'été s'annonce chaud - Le ménage s'impose !

Les Cabistes ont montré leurs limites sur tous les plans, le tri est devenu une obligation...

Au CAB, on a trop patienté pour voir les joueurs décoller, mais rien n'y a fait! Cela dure depuis plusieurs saisons, en fait, depuis que Samir Yaâcoub est à la tête du club. Pendant toutes ces années, que ce soit en tant que président élu ou comme dirigeant d'un comité provisoire, les pauvres Bizertins ont été menacés, en permanence, de relégation. À chaque fin d'exercice, les fans «jaune et noir» ont la peur au ventre de voir leur équipe favorite descendre aux enfers.

Et tout le monde sait que, dans la situation matérielle actuelle de la plupart des clubs, d'ailleurs, rien n'est moins sûr de revenir parmi l'élite si jamais le mal est fait. Il va falloir désormais prendre ses précautions tôt cette fois-ci afin d'éviter de retomber dans le même piège, ce spectre de la relégation. Comment faire? On a donné plus d'une chance à plein de joueurs, mais le résultat est toujours le même.

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Il est, peut-être, temps de procéder à un ménage dans l'effectif. Il y a bon nombre de joueurs -- pas besoin de citer des noms -- dont les contrats viennent à terme le 30 de ce mois, qu'il faudra remercier pour les services rendus au club. Ce sera le rôle des nouveaux responsables, juste après la tenue de l'assemblée élective prévue le 25 juin, pour avoir plus de légitimité. Rien que les très mauvais résultats de fin de saison, à savoir cinq défaites successives, donnent, mille fois, raison à tout dirigeant de faire un tri. Il y va de l'avenir du CAB...

Récupérer les joueurs prêtés

Tout le monde, dans l'entourage du club, a compris que le doigt est orienté vers les recruteurs qui croyaient, pourtant, bien faire en engageant une «quantité» de joueurs de tous horizons. Seulement le terrain et les chiffres ont prouvé autre chose! On a privilégié dans ce cas la quantité au détriment de la qualité. Il est donc conseillé, dans un premier temps, de récupérer les joueurs partis sous forme de prêt à d'autres équipes. On pense notamment à Youssef Azib et Achraf Ferchichi notamment. C'est déjà un pas vers l'avant...