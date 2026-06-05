Tunisie: Aviron - 4e étape du Trophée Filippi Lido - Une réputation à défendre

Nos rameurs, juniors comme seniors, ont une réputation à défendre à Castagneto en Italie : confirmer le statut de la Tunisie parmi les nations fortes du Beach Sprint mondial.

L'équipe de Tunisie d'aviron, composée de 8 rameurs, entame demain sa participation à la 4e et dernière étape du Trophée Filippi Lido d'aviron beach sprint qui débute aujourd'hui et qui s'étale sur trois jours à la marina di Castagneto, en Italie.

Nos rameurs sont répartis sur deux catégories : seniors et juniors. L'équipe senior féminine est composée de la paire Khadija Krimi-Sarra Zammeli.

L'équipe senior garçon est formée du duo Ghaith Kadri-Mohamed Rayen Hafsa. Meriam Bouchoucha et Sarra Amari représentent notre team junior fille. Quant à l'équipe junior garçon, elle est composée des jeunes Abdelwadoud Ouariach et Iyed Zantour.

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Le gotha mondial au rendez-vous

Nos rameurs sont partis depuis lundi, histoire de s'acclimater. Aujourd'hui, ils effectuent les entraînements officiels, ainsi que le "Time Trials".

Demain, auront lieu les épreuves de l'élimination directe et les quarts de finale. Dimanche se clôturera cette étape avec le déroulement des demi-finales, finales et la remise des prix.

"C'est une confrontation directe avec l'élite du Beach Sprint, discipline qui intégrera les JO de Los Angeles 2028.", nous a fait savoir le DTN, Fayçal Soula, avant de nous parler de l'objectif de cette participation: "Notre objectif est clair : confirmer le statut de la Tunisie parmi les nations fortes du Beach Sprint mondial. Nos rameurs savent ce qui les attend. Nous avons confiance en eux".