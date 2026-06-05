Cote d'Ivoire: Coopération avec Les îles Canaries - Dix projets attribués au pays présentés

Le directeur général des Relations avec l'Afrique du gouvernement des îles Canaries, Luis Padilla, a présidé le jeudi 4 juin, à Abidjan, la journée de présentation des projets approuvés avec la Côte d'Ivoire. Cela, dans le cadre du premier appel à projets du Programme Intégration régionale (Interreg) Madère-Açores-Canaries (Mac) 2021-2027.

Pour Luis Padilla, « cette journée représente un jalon important pour l'espace de coopération Interreg Mac, puisque c'est la première fois qu'elle se tient en Côte d'Ivoire, pays qui a intégré ce réseau dans la période 2021-2027, aux côtés de la Gambie, du Ghana et de São Tomé-et-Príncipe, rejoignant les partenaires africains déjà présents : le Sénégal, la Mauritanie et le Cap Vert ».

Le directeur général a précisé que le Programme Interreg Mac a approuvé, en juin 2024, un total de 34 projets, parmi eux, dix ont été attribués à la Côte d'Ivoire comme partenaire pour un montant global supérieur à 25 millions d'euros, soit plus de 16 000 000 000 de Fcfa, couvrant des secteurs d'intérêt stratégique tels que la compétitivité des Petites moyennes entreprises (Pme), l'économie numérique, l'économie circulaire, l'agriculture durable, la sécurité alimentaire, les technologies marines, l'adaptation au changement climatique et la gestion de la mobilité.

Ces projets s'articulent autour des trois priorités du programme : Mac intelligent, Mac vert et Mac mobilité. Padilla a également annoncé que le troisième appel à projets du programme, dont les résultats ont été approuvés la semaine dernière, a enregistré une demande dépassant de 510 % les fonds disponibles, avec 35 entités de Côte d'Ivoire participant aux propositions soumises et le pays représenté dans 7 nouveaux projets.

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Hervé Aka N'Zai, le coordinateur de la Cellule de coordination du partenariat stratégique Côte d'Ivoire-Union européenne, représentait le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il a souligné l'importance de cette collaboration en phase avec le Plan national de développement (Pnd) 2026-2030 qui « porte une vision claire et ambitieuse du Président de la République, SEM. Alassane Ouattara, celle de bâtir une grande nation ambitieuse et solidaire ».

Il a précisé que le Pnd 2030 prévoit « la mobilisation de plus de 114 000 milliards de Fcfa d'investissement, soit près de 175 milliards d'euros, dont environ 70 % seront portés par le secteur privé », traduisant « un choix stratégique fort : faire du secteur privé le principal moteur de la croissance... Les objectifs du programme Interreg Mac rejoignent pleinement les priorités que la Côte d'Ivoire s'est fixées pour les années à venir : innovation, recherche, compétitivité de l'entreprise, économie verte et bleue, développement des compétences, transition écologique, résilience climatique, mobilité et gouvernance ».

L'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, Guillermo Marín, présent à cette cérémonie, a souligné l'intérêt stratégique de l'Espagne et des Canaries dans la région. « On veut une Côte d'Ivoire, une région prospère, en paix et en sécurité, stable, démocratique et on veut le mieux pour vous et pour nous aussi », a-t-il souhaité.

Martina Borovac, chef adjoint de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, a soutenu: «On ne pourra jamais assez souligner l'importance de la coopération régionale et le rôle des bonnes relations avec le voisinage pour favoriser un développement économique durable et renforcer la stabilité politique ».