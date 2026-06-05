Cote d'Ivoire: 3e édition de « Champions » - Des entrepreneurs à l'honneur et des parcours inspirants partagés

La troisième édition de « Champions », le stand-up dédié à la promotion des jeunes entrepreneurs, s'est tenue ce vendredi 5 juin 2026, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

L'événement a réuni quatre jeunes porteurs de projets venus présenter leurs idées, leurs expériences et leurs ambitions, ainsi que quatre personnalités inspirantes qui ont partagé, sans détour, leurs parcours, leurs réussites et les leçons tirées de leurs expériences.

Parmi les entrepreneurs en compétition figuraient Assanvo Brou Antoine, promoteur de la boutique en ligne Yatou.ci ; Dr Moro Fabrice, ancien collaborateur de Google devenu startuppeur avec son projet de vélo électrique « Matter » ; Blé Dja Agohi, fondateur de Maestria Talents, spécialisé dans la formation et le recrutement ; ainsi qu'Ange Désirée Nioulé, à l'origine de ContratChap, une initiative portant sur les défis juridiques des Pme et des startups. Chacun a défendu son projet lors d'une séance de pitch devant un jury.

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Au terme de la compétition, le projet Maestria Talents de Blé Dja Agohi, consacré à la formation des femmes de ménage, a remporté le premier prix, doté d'une enveloppe de 2 millions de Fcfa. La deuxième place est revenue au projet Nirva, axé sur des solutions innovantes pour lutter contre la fraude identitaire, avec une récompense de 1 million de Fcfa. Enfin, la troisième place a été attribuée à Yatou.ci d'Assanvo Brou Antoine, qui est reparti avec 500 000 Fcfa.

En marge des présentations, quatre figures inspirantes ont marqué l'événement par leurs témoignages : l'artiste-chanteur et Pdg de MGroup, Le Molare ; Mariam Coulibaly, présentatrice radio-télévision et directrice de RTI2 ; Alahassane Diakité, député-maire de Divo et entrepreneur ; ainsi que Fognon Maïmouna Koné, directrice et fondatrice de DinexcAfrica.

Tous ont partagé les grandes étapes de leur parcours, évoquant sans filtre les défis rencontrés, les échecs surmontés, les remises en question et les enseignements tirés de leurs expériences. Leurs interventions ont permis de mettre en lumière les clés de leur réussite et d'inspirer l'assistance, en particulier les jeunes leaders en quête d'identité et de repères.

Initiateur de « Champions », Faustin N'Cho, directeur de Côte d'Ivoire Évènements, s'est félicité du succès de cette troisième édition, qu'il considère comme une progression notable. Il a également exprimé sa gratitude envers les partenaires de l'initiative et a lancé un appel au soutien des jeunes entrepreneurs, acteurs essentiels de la Côte d'Ivoire de demain.

Pour cette édition 2026, plus de 180 projets ont été enregistrés. Seuls quatre ont été retenus pour la finale, séduisant le public et le jury par leur originalité, leur viabilité économique et leur impact socio-économique, des critères déterminants dans la sélection des lauréats.