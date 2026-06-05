Cote d'Ivoire: Régulation des produits cosmétiques dépigmentant - L'Airp présente ses résultats et affirme son engagement

L'Autorité Ivoirienne de Régulation Pharmaceutique a pris connaissance de déclarations récemment relayées dans les médias, mettant en cause l'efficacité de son action sur le marché des produits cosmétiques. Fidèle à sa vocation d'institution publique fondée sur la rigueur et la transparence.

Fondée sur la Loi n° 2017-541 du 3 août 2017, dont l'Article 7 lui confère la mission expresse de lutter contre les produits pharmaceutiques de qualité inférieure, y compris les produits et les cosmétiques à risque sanitaire, l'AIRP a conduit entre octobre 2024 et mars 2025 , sous la houlette du Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle (MSHPCMU), une campagne nationale de déclaration volontaire des produits cosmétiques, médicaments à base de plantes et compléments alimentaires. La Police Sanitaire, par ses interventions régulières sur le terrain, en a garanti la crédibilité opérationnelle.

Les résultats de cette campagne sont éloquents : 11 849 produits analysés auprès de 1 140 établissements, constituant la base de données nationale la plus complète sur le marché cosmétique ivoirien. Parmi les 2 639 produits à risque élevé, les produits éclaircissants représentent 75 % des références dangereuses, dont 64 % d'origine locale.

Ces données fondent un plan d'action structuré prévoyant la notification des établissements non conformes, la formation des producteurs, et des opérations de répression coordonnées avec les forces de l'ordre, le Ministère du Commerce, les Douanes Ivoiriennes et l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI). Une institution qui recense 12 000 produits, les classe et publie ses conclusions n'est pas indifférente : c'est un État qui protège ses citoyens.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'AIRP documente ses contraintes sans les dissimuler : la circulation persistante de produits non homologués est combattue quotidiennement, de concert avec la Police Sanitaire et le LNSP, dans le cadre d'une coordination que le MSHPCMU s'emploie à consolider. À cet égard, l'AIRP reconnaît la valeur de la société civile et l'invite à rejoindre la voie de la collaboration structurée : transmettre ses signalements via www.airp.ci, s'appuyer sur la base de données de 11 849 produits classifiés et intégrer le dispositif national aux côtés du MSHPCMU, du LNSP, de la Police Sanitaire et de l'AIRP. Une réunion bilatérale est proposée à tout acteur souhaitant y contribuer.

La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une autorité de régulation pharmaceutique pour garantir la sécurité sanitaire de ses citoyens. L'AIRP assume cette responsabilité avec rigueur et constance. Sa réponse aux défis n'est pas le silence, ni la polémique : c'est le travail. Elle réaffirme sa pleine disponibilité et son engagement constant à assurer sa mission de protection de la santé publique.