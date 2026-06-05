Cote d'Ivoire: Décès de Salif Ouattara - Le Gouvernement apporte son soutien à Djibril Ouattara et à sa famille dans l'épreuve

La Côte d'Ivoire a rendu un dernier hommage à Salif Ouattara, frère aîné du ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, Djibril Ouattara. La levée de corps du défunt s'est déroulée ce vendredi 5 juin 2026, à la Grande Mosquée de la Riviera Golf, à Abidjan, en présence de nombreuses personnalités, de proches et de membres de la communauté musulmane venus témoigner leur compassion à la famille endeuillée.

À cette occasion, plusieurs représentants de l'État et du Gouvernement ont effectué le déplacement pour exprimer leur solidarité au ministre Djibril Ouattara et à l'ensemble de sa famille. Leur présence traduisait la volonté des autorités ivoiriennes de partager la douleur des proches du disparu et de leur apporter réconfort et soutien en ces moments particulièrement difficiles.

Dans une atmosphère empreinte d'émotion et de recueillement, les participants ont élevé des prières pour le repos de l'âme de Salif Ouattara. Les témoignages recueillis sur place ont mis en avant les qualités humaines du défunt ainsi que les liens forts qu'il entretenait avec sa famille et son entourage.

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Au nom du Gouvernement de Côte d'Ivoire, les personnalités présentes ont adressé leurs condoléances les plus sincères à Djibril Ouattara et à tous les membres de la famille. Elles ont également réaffirmé leur proximité avec le ministre dans cette douloureuse épreuve, soulignant l'importance des valeurs de solidarité et de compassion qui fondent la cohésion sociale ivoirienne.

Cette cérémonie de levée de corps a constitué un moment de communion et de partage, marqué par des prières et des invocations en faveur du défunt. Fidèles, amis et connaissances se sont unis dans le recueillement pour accompagner Salif Ouattara vers sa dernière demeure et témoigner leur soutien à ses proches.

Alors que la famille traverse cette période de deuil, les pensées et les prières continuent d'affluer. Tous ont formulé le voeu que Dieu, dans Son infinie miséricorde, accueille Salif Ouattara dans Son paradis et accorde à sa famille la force nécessaire pour surmonter cette épreuve.