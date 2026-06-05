Cote d'Ivoire: Politique - Kouamé Koffi Aimé Cédric élu secrétaire national de la jeunesse du Ppa-CI

5 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Le Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (Ppa-CI), dirigé par l'ancien président Laurent Gbagbo, a tenu le premier congrès ordinaire de sa jeunesse le jeudi 4 juin 2026, à son siège situé à Abidjan-Cocody.

Au cours de cet événement, Kouamé Koffi Aimé Cédric a été élu secrétaire national de la Ligue de la jeunesse du Ppa-CI devant dix autres candidats en lice.

Sur les 770 électeurs inscrits, 356 ont pris part au vote. Kouamé Koffi Aimé Cédric a obtenu 157 voix, soit 44 % des suffrages exprimés.

Né le 25 septembre 1999 à Abidjan-Port-Bouët, Kouamé Koffi Aimé Cédric est engagé dans la vie militante depuis plus de quinze ans. Adolescent, il rejoint la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (Fesci) en 2014 avant de se rapprocher du Front populaire ivoirien (Fpi) en 2018.

Avec la création du Ppa-CI, il s'investit pleinement dans l'animation politique locale. Militant actif de 2022 à 2023, il devient en 2024 le principal responsable de l'organisation de la jeunesse du parti à Port-Bouët.

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