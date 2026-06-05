Cote d'Ivoire: Journée de l'excellence - La Drenaet Abidjan 1 célèbre ses meilleurs élèves

Dans le cadre de la promotion de l'excellence scolaire et de la valorisation du mérite au sein du système éducatif, la direction régionale de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique (Drenaet) Abidjan 1 a organisé, le vendredi 5 juin 2026, au Lycée Sainte-Marie de Cocody, une Journée de l'excellence destinée à récompenser les meilleurs élèves de l'année scolaire 2025-2026.

Au total, 26 élèves ont vu leurs efforts récompensés. Il s'agit de huit élèves du primaire sélectionnés sur la base des résultats du concours d'entrée en sixième, de treize élèves issus de tous les niveaux du secondaire général et de cinq bénéficiaires de prix spéciaux. Les lauréats ont chacun reçu un kit scolaire, un trophée, un diplôme et une enveloppe.

L'inspecteur général de l'Éducation nationale (Igen), Hillie Baba, représentant le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, N'Guessan Koffi, a félicité les lauréats pour la qualité de leur travail durant cette année scolaire. « Chers récipiendaires, obtenir de bons résultats scolaires ou être admis à un examen de fin d'année constitue une forme d'accomplissement qui ouvre des perspectives que tout adolescent aspire à explorer. C'est également une récompense que vous méritez amplement », a déclaré l'émissaire du ministre.

Le directeur général de l'Office national de l'assainissement et du drainage (Onad), Amara Sanogo, parrain de l'événement, a félicité ses filleuls pour leur ardeur au travail. « Par votre travail, votre discipline, votre persévérance et votre sens du sacrifice, vous honorez vos familles, vos établissements scolaires et notre nation tout entière. Soyez-en fiers », a déclaré le premier responsable de l'Onad, soulignant que derrière chaque distinction se cachent des heures d'études, des difficultés surmontées, des renoncements et une volonté constante d'aller de l'avant.

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« En gardant ce cap, vous constituerez demain une véritable richesse pour notre pays », a exhorté Amara Sanogo.

À cet effet, il a rendu hommage aux enseignants, aux encadreurs et aux parents d'élèves. « Votre accompagnement, votre patience et vos conseils constituent le socle de ces performances remarquables », a-t-il affirmé, promettant de créer un club d'excellence avec les lauréats du jour.

« Je vous demande de cultiver l'excellence dans vos études et dans votre comportement au quotidien », a conseillé le parrain.

« Chers lauréats en classe de terminale, ramenez-nous les meilleurs résultats au baccalauréat. Faites-moi connaître vos choix d'orientation afin que je puisse vous accompagner vers les filières les plus adaptées. Avec vos parents, je poursuivrai mon rôle de parrain au-delà de cette Journée de l'excellence », a promis le directeur général de l'Onad.