Cote d'Ivoire: Traitement des arythmies cardiaques - L'Institut de cardiologie d'Abidjan et celui de Montréal unissent leurs forces

Une mission de rythmologie interventionnelle de l'Institut de cardiologie de Montréal se déroule en Côte d'Ivoire durant ce mois de juin 2026, en partenariat avec l'Institut de cardiologie d'Abidjan (Ica).

Cette spécialité permet de diagnostiquer et de traiter les troubles du rythme cardiaque grâce à des techniques mini-invasives de haute précision, sans recourir à une chirurgie à coeur ouvert. Ces interventions contribuent à améliorer significativement la prise en charge des patients souffrant d'arythmies cardiaques.

Dans le cadre de cette collaboration, qui s'inscrit dans une dynamique de renforcement des capacités techniques et d'amélioration de l'offre de soins spécialisés en cardiologie, les experts ivoiriens et canadiens travaillent en étroite collaboration.

Ils partagent leurs expériences et leur expertise afin d'optimiser la prise en charge des patients et de consolider les compétences médicales dans ce domaine.