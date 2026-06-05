Cote d'Ivoire: Concours administratifs 2026 - Les acteurs retenus convoqués à une formation les 13 et 14 juin dans dix villes du pays

Le ministère d'État, ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration poursuit les préparatifs des concours administratifs au titre de la session 2026.

Dans un communiqué signé le 5 juin 2026, le Directeur général de la Fonction publique, Soro Gninagafol, informe les personnes retenues à l'issue de l'appel à candidature en qualité d'acteurs des concours administratifs qu'une session de formation est organisée à leur intention.

Selon le communiqué, cette formation se tiendra les samedi 13 et dimanche 14 juin 2026 à partir de 9 heures. Elle se déroulera simultanément dans dix villes de composition à travers le pays. Il s'agit d'Abidjan, Abengourou, Bondoukou, Bouaké, Daloa, Gagnoa, Man, Korhogo, San-Pedro et Yamoussoukro.

Cette initiative vise à renforcer les capacités des différents acteurs appelés à intervenir dans l'organisation et le déroulement des concours administratifs. Elle s'inscrit dans la volonté des autorités de garantir la transparence, la crédibilité et la bonne conduite des opérations liées aux concours de la Fonction publique.

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Le Directeur général de la Fonction publique invite par ailleurs les personnes concernées à imprimer leurs convocations à partir du mercredi 10 juin 2026. Celles-ci seront disponibles sur le site officiel du ministère de la Fonction publique.

À travers cette étape préparatoire, l'administration entend assurer une meilleure maîtrise des procédures par les acteurs retenus et créer les conditions d'un déroulement harmonieux des concours administratifs 2026 sur l'ensemble du territoire national.

Les candidats et acteurs concernés sont donc appelés à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de participer à cette formation, qui constitue une phase importante dans le dispositif d'organisation des concours administratifs de l'année 2026.