Afrique: Match amical - Aliou Cissé accroché par la Mauritanie pour sa première avec l'Angola

Dakar — Le technicien sénégalais Aliou Cissé, nouveau sélectionneur de l'équipe nationale masculine de football de l'Angola, a concédé un match nul (1-1) face à la Mauritanie, vendredi à Casablanca, pour sa première sortie à la tête des Palancas Negras.

Les Angolais ont ouvert le score à la 86e minute grâce à Manuel Keliano. Les Mourabitounes ont toutefois égalisé dans le temps additionnel (90+2) par l'intermédiaire d'Idrissa Thiam.

Les hommes d'Aliou Cissé disputeront un deuxième match amical mardi à 12h GMT contre la Centrafrique, avant le début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027, prévu en fin septembre, avec une première confrontation contre l'Égypte.

Le Malawi et le Soudan du Sud sont ses autres adversaires dans le groupe B.

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Aliou Cissé est officiellement devenu le nouvel entraîneur de la sélection angolaise le 9 avril dernier.

Le technicien sénégalais, qui avait rejoint la Libye en 2025, a ainsi quitté son poste après un court passage à la tête de la sélection libyenne.

Après un bilan de trois victoires, cinq matchs nuls et deux défaites, le champion d'Afrique 2022 avec le Sénégal avait annoncé, le 8 avril, son départ de la sélection libyenne sur son compte X.