Afrique: Ciné-concert 'Samba Traoré', un voyage musical et visuel au coeur du Burkina Faso présenté à Dakar

Dakar — Le chanteur et compositeur sénégalais Woz Kaly et le trio de musiciens français Oriki ont offert au public de l'institut français de Dakar un voyage musical et visuel dans le cadre de leur ciné-concert autour du film "Samba Traoré" du réalisateur burkinabé Idrissa Ouédraogo (1954-2018).

Ce spectacle présenté, jeudi, au théâtre de verdure, allie cinéma et musique, en proposant de suivre en même temps un concert avec la voix envoutante du chanteur sénégalais Woz Kaly et la trame du film racontant l'histoire de Samba Traoré.

Ce dernier est un jeune homme qui, après un hold-up dans une station de service en ville où son camarade d'infortune y a laissé sa vie, fuit avec une valise pleine de billets de banque dans son village natal à Banfora, au sud-ouest du Burkina Faso.

Dans son refuge, loin de l'enquête policière ouverte et de la jungle de la ville, Samba commence une nouvelle vie plus humaine avec sa dulcinée Saratou et réalise son projet de bar avec son ami d'enfance Salif.

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Dans un décor naturel du village, de plans panoramiques avec des séquences de western, la fiction offre à voir la beauté de la nature, la simplicité et l'humanité de la vie rurale.

Troisième création ciné-concert de Oriki et Woz Kaly dénichée lors d'un concert du groupe au festival international du cinéma "Vues d'Afrique" de Montréal au Canada en 2024, le ciné-concert du film dramatique "Samba Traoré" (1992), propose "un savant mélange" où il y a de la place pour le film et aussi pour la musique.

"Le film +Samba Traoré+ se prête très bien au ciné-concert. Car, il y a des narrations visuelles, il y a de très beaux travellings, des émotions sur les personnages. Il y a ce jour et cette nuit qui s'alternent et ça se prête très bien à la composition musicale", a réagi à la fin de la prestation Yann Salétes le compositeur du groupe, également le guitariste, flûtiste et percussionniste.

Il estime que l'intervention musicale s'exécute par alternance avec le film. "Aux moments où la musique s'éteint, le film reprend ses droits. Et quand la musique revient, elle est beaucoup mieux mise en relief", a-t-il expliqué.

Le groupe, dont les sonorités présentées valsent sur différents styles, travaille avec la bande-son du film.

"Parfois, on joue avec la bande-son du film. Parfois, on laisse le film seul. Parfois, il n'y a que notre musique. Et donc, c'est un fin travail pour que l'expérience visuelle et auditive soit la plus pertinente aussi", commente Yann Salétes.

Mourad Baïtiche aux bongos, daf, rik et bendir, Michel Teyssier à la basse et aux choeurs, Woz Kaly au chant et Khaled Baïtiche à la scénographie et régie vidéo sont les autres membres du groupe qui s'est envolé à Grenoble (France), jeudi, après son ciné-concert où il va jouer.

Cette création a été présentée le 30 mai dernier en Gambie. Elle sera à New-York (USA) et en France en décembre prochain.

La bande à Woz Kaly a déjà travaillé sur des ciné-concerts des films "La petite vendeuse du Soleil" et "Le Franc" du réalisateur sénégalais Djibril Diop-Mambety (1945-1998) tourné dans plusieurs villes du monde, notamment à New York, Montréal, Berlin, Lausanne, Mauritanie, Dakar, entre autres.