Sénégal: Mondial 2026 - Le président Faye appelle à l'unité nationale autour des Lions

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a appelé à une "mobilisation nationale" autour de l'équipe nationale de football du Sénégal, les Lions, qui feront leur entrée en lice à la Coupe du monde 2026 le 16 juin prochain contre la France.

Les Lions entameront la compétition face à la France, le 16 juin, au stade de New York, avant de défier la Norvège le 23 juin au MetLife Stadium, dans le New Jersey. Les protégés de Pape Thiaw boucleront ensuite la phase de groupes contre l'Irak, le 26 juin, au stade de Toronto, au Canada.

La Coupe du monde 2026 se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet.

Bassirou Diomaye Faye s'exprimait lors du premier Conseil des ministres de l'ère Ahmadou Alhminou Mohamed Lo, tenu vendredi au Palais de la République, quatre jours après la publication de la liste du nouveau gouvernement de 30 membres, marquée par l'arrivée de nouvelles figures aux côtés de ministres représentant des partis alliés.

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Le communiqué issu de cette rencontre hebdomadaire, organisée exceptionnellement ce vendredi, a été transmis à l'APS.

Le chef de l'État a rappelé avoir remis, mardi dernier, le drapeau national aux joueurs de la sélection sénégalaise, à qui il a renouvelé "sa confiance et son soutien".

Selon la même source, Bassirou Diomaye Faye a invité "l'ensemble des composantes de la nation à se mobiliser derrière les Lions durant cette compétition mondiale", soulignant que leur participation contribue au rayonnement international du Sénégal, notamment dans le domaine du sport.

Il a insisté sur l'importance de "l'unité nationale autour de la sélection", estimant que ce rendez-vous sportif constitue une occasion "de renforcer l'image et la visibilité du Sénégal" sur la scène internationale.

Par ailleurs, le président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations à l'équipe nationale masculine du Sénégal des moins de 17 ans, sacrée championne d'Afrique à l'issue de la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie, disputée du 13 mai au 2 juin à Rabat, au Maroc.

Le Sénégal a décroché la deuxième Coupe d'Afrique des moins de 17 ans de son histoire, après celle remportée en 2023, en battant la Tanzanie (1-1, tab. 4-2).

Bassirou Diomaye Faye a salué cette "brillante victoire" continentale, la présentant comme une "nouvelle illustration du dynamisme et du potentiel du football sénégalais".