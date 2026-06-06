Sénégal: Un école coranique remporte une villa lors d'un concours de récital de Coran à Fatick

Une école coranique dans la commune de Fatick a remporté, vendredi, une villa mise en jeu lors d'un concours de récital de Coran impliquant une quarantaine d'établissement d'enseignement coranique de la commune du centre du Sénégal, a constaté l'APS.

Quinze apprenants dont deux filles ont été choisis parmi les meilleurs talibés pour participer au récital de Coran, organisé par l'association "I am Talibé" en partenariat avec les associations internationales que sont "Umain" et "Act for Them".

Au final, Fama Ndiaye a fait gagné à son daara une maison qui sera composée de dortoirs, de cuisine et d'un espace de loisirs.

"C'est la rencontre de trois associations pour soutenir des enfants talibés. Ce sont des enfants qui apprennent le Coran pendant plusieurs années. En tant que musulmans, nous sommes tenus de les aider à partager leur savoir avec leurs proches", a indiqué Maher Neffati de l'association "Act For Them".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a souligné que les associations réunies ont pu récolter 35 000 euros soit plus de 20 millions de francs CFA pour la construction de la villa qui va abriter plus de 80 talibés, d'un forage au village de Mbine Mbissane, la rénovation d'une mosquée à Darou Rahmane et la construction d'un grand abris pour 600 apprenants coraniques.

"Nous sommes à Fatick depuis quatre jours avec 15 bénévoles pour intervenir sur le terrain en faveur des talibés", enrichi Lofti Chaykhe, soulignant l'espoir de revenir tous les ans au Sénégal pour montrer aux talibés leur amour et leur accompagnement.

Pour sa part, Waly Diouf, président de l'association "I am Talibé" s'est réjoui de la construction d'une la maison en faveur des talibés qui selon lui, va diminuer la promiscuité dans laquelle qu'ils apprennent le Coran.

"Les conditions de vie des talibés ne devraient plus se limiter à manger des restes de nourriture ou porter des habits déchirés. Nous voulons qu'ils fassent parti intégrante de la société", a-t-il dit.