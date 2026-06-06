Afrique: Maurice renforce ses mesures sanitaires face au risque Ebola sur le continent

Le gouvernement a validé une série de mesures sanitaires préventives afin de renforcer la protection du territoire face aux risques liés aux récentes flambées du virus Ebola dans certaines régions d'Afrique.

Parmi les dispositions annoncées, tous les passagers à destination de Maurice devront obligatoirement remplir un All-in-One Travel Form ainsi qu'un Health Declaration Form avant l'embarquement. L'entrée sur le territoire sera temporairement refusée aux ressortissants étrangers en provenance, en transit ou ayant séjourné récemment en République démocratique du Congo, en Ouganda ou au Soudan du Sud.

Les ressortissants mauriciens ainsi que les détenteurs de permis de travail, de résidence, d'occupation, de business ou d'études ayant séjourné dans ces pays pourront, eux, entrer sur le territoire, mais seront soumis à une quarantaine obligatoire de 21 jours. Des contrôles sanitaires systématiques seront également effectués aux points d'entrée, incluant un dépistage, une évaluation des risques et un suivi des voyageurs concernés.

Les autorités ont par ailleurs désigné le SAJ Recreation Centre à Riambel comme centre de quarantaine officiel et renforcé les dispositifs de surveillance active, de contact tracing ainsi que les mesures de prévention et de contrôle des infections dans les structures de santé.

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Ces mesures s'inscrivent dans le cadre du National Preparedness Plan for Viral Haemorrhagic Fever: Ebola Virus Disease and Marburg Virus Disease, en coordination avec les instances sanitaires internationales, afin d'assurer une veille renforcée et une réponse rapide à tout risque d'importation du virus.