Afrique: Journée de l'enfant africain 2026 - Sensibilisation à l'eau et à l'environnement

Le Conseil des ministres a pris note des activités prévues dans le cadre de la Journée de l'enfant africain 2026, célébrée chaque année le 16 juin par l'Union africaine et ses États membres. Le thème retenu cette année est «Ensuring universal access to water, sanitation and hygiene for every child in Africa».

Au niveau local, la commémoration sera organisée le 15 juin 2026 par le ministère de l'Égalité des genres et du bien-être familial, en collaboration avec le National Children's Council, à la station de traitement d'eau de La Marie, à Vacoas. Le thème mauricien choisi est «Zanfan Moris: Akter kle dan proteksion dilo ek lanvironman».

Environ 40 élèves participeront à des projets et présentations autour de thématiques liées aux enjeux climatiques, notamment l'accès à l'eau potable, les systèmes d'assainissement, l'économie bleue et la protection de l'environnement. Ces initiatives visent à encourager les jeunes à devenir des acteurs du changement face aux défis climatiques.

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Les objectifs principaux sont de promouvoir des modes de vie durables, de renforcer la résilience climatique, de protéger les écosystèmes, de réduire la pollution environnementale, de favoriser la conservation de l'eau et de sensibiliser au traitement des eaux usées, tout en développant la culture scientifique et l'esprit critique dès le plus jeune âge.