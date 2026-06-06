Ile Maurice: Coopération portuaire entre le pays et l'Australie

Le Cabinet a donné son accord pour la signature d'un protocole d'accord entre la Mauritius Ports Authority et la Fremantle Port Authority en Australie.

Cet accord vise à renforcer la coopération entre les deux institutions à travers l'échange d'informations et de bonnes pratiques dans des domaines d'intérêt commun. Il porte notamment sur le développement du capital humain, l'amélioration de l'efficacité portuaire, le renforcement de la sécurité ainsi que la promotion des activités liées aux croisières.

Cette collaboration s'inscrit dans une démarche de modernisation et de consolidation du secteur portuaire mauricien.