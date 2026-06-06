Ile Maurice: Une masse salariale mensuelle de plus de Rs 3,3 millions, selon Franco Quirin

Le député Franco Quirin attire l'attention sur les coûts salariaux de la Horse Racing Integrity Division (HRID), une entité relevant de la Gambling Regulatory Authority (GRA).

Dans une publication diffusée sur sa page Facebook ce vendredi 5 juin, le parlementaire indique que des documents déposés à l'Assemblée nationale, à la suite de sa question parlementaire B/865 adressée au Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam, révèlent que la masse salariale mensuelle de la HRID atteint Rs 3 355 310.

Franco Quirin met particulièrement en avant la rémunération d'un Racing Specialist, qui s'élèverait à Rs 557 102 par mois selon les chiffres communiqués dans ces documents officiels.

Le député souligne que ce salaire serait supérieur à celui du Chief Stipe ainsi qu'à ceux de ses adjoints. Il s'interroge sur ce montant et estime que, s'il résultait d'une erreur administrative, la situation serait préoccupante, les données ayant été fournies officiellement à l'Assemblée nationale.

Dans son message, Franco Quirin invite finalement l'opinion publique à se faire sa propre idée quant au caractère justifié ou non de ces niveaux de rémunération au sein de la division hippique de la GRA.