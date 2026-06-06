Ile Maurice: Vers un mécanisme de vérification d'identité sur les réseaux sociaux

5 Juin 2026
L'Express (Port Louis)

Le Conseil des ministres a pris note de l'initiative du ministère des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation d'engager des consultations avec les parties prenantes concernées en vue de la mise en place d'un mécanisme de vérification d'identité pour les utilisateurs des plateformes de réseaux sociaux.

Cette réflexion vise à mieux encadrer l'usage des réseaux sociaux et à lutter contre les dérives liées à leur utilisation, notamment la diffusion de fausses informations, l'usurpation d'identité de particuliers, d'entreprises ou de responsables publics, ainsi que la circulation de contenus diffamatoires, haineux ou préjudiciables.

Le dispositif envisagé cible également la lutte contre les escroqueries en ligne, les fraudes numériques ainsi que la diffusion de contenus illégaux, y compris les matériels liés à l'exploitation sexuelle des enfants.

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