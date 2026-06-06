Ile Maurice: Un projet entre ambitions et inquiétudes syndicales

Un nouveau pas décisif a été franchi dans le développement des infrastructures portuaires. Le Conseil des ministres du 29 mai a officialisé la mise en oeuvre du projet de l'Island Container Terminal.

Réalisé dans le cadre d'un accord de gouvernement à gouvernement entre Maurice et l'Inde, ce projet d'envergure nationale suscite autant d'ambitions que d'inquiétudes sur le terrain. L'initiative est le fruit direct du partenariat stratégique scellé entre les deux pays pour la restructuration et le développement du port, dans la foulée de la visite d'État du Premier ministre en Inde en septembre 2025.

Le 31 mars, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, avait planté le décor en répondant aux questions des députés Ram Etwareea et Khushal Lobine sur l'avancement du Port Master Plan 2024. L'Island Container Terminal est le projet phare estimé à près de Rs 47,3 milliards. Ce chantier comprend la construction d'une digue, d'un nouveau terminal de 50 hectares ainsi que d'un quai de 1,2 kilomètre. La réalisation concrète devrait s'échelonner sur une période de six à huit ans.

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Ce projet phare s'inscrit dans une vision à long terme. Approuvé le 18 mars 2025 par le conseil d'administration de la Mauritius Ports Authority, le Port Master Plan 2024 définit les besoins de développement du port jusqu'en 2050. Au total, sept projets d'infrastructures sont au programme pour un investissement global estimé à Rs 56,3 milliards. L'objectif affiché est d'accroître la capacité de traitement des conteneurs, d'améliorer la productivité et de renforcer l'efficacité globale des opérations portuaires.

Trois de ces projets ont déjà été enclenchés, à savoir l'extension du terminal à conteneurs existant, l'agrandissement du Cruise Jetty pour accueillir des navires de plus grande taille, et le développement d'infrastructures portuaires à Fort-William. D'autres initiatives sont à l'étude pour compléter cette transformation, notamment la reconstruction des quais B et C, ainsi que deux projets de jetées à Fort-George et Fort-William.

Cependant, malgré les perspectives de croissance économique, l'annonce de la mise en oeuvre de l'Island Container Terminal suscite des préoccupations du côté des représentants des travailleurs. Gérard Bertrand, négociateur de la Port-Louis Maritime Employees Association, fait part de ses inquiétudes concernant la sécurité de l'emploi du personnel actuellement chargé de la gestion des conteneurs du terminal existant.

Gérard Bertrand rappelle que la dernière réunion à ce sujet remonte à janvier, lors d'une rencontre avec le comité interministériel présidé par l'ancien Deputy Prime Minister, Paul Bérenger. À cette occasion, il avait déjà soulevé des doutes quant à la viabilité opérationnelle du projet, estimant qu'au regard du volume actuel - bien qu'en augmentation - il ne serait pas possible d'exploiter simultanément deux terminaux.

Prise au dépourvu par l'annonce du Conseil des ministres, la Port-Louis Maritime Employees Association maintient les positions qu'elle avait exprimées à cette occasion. Elle prévoit de solliciter une rencontre avec le gouvernement afin d'obtenir les éclaircissements et les précisions nécessaires.