Congo-Kinshasa: A Goma, un consortium d'ONG lance une campagne de mobilisation pour la protection de l'environnement

A l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, un consortium d'organisations environnementales a lancé vendredi 5 juin à Goma (Nord-Kivu), une campagne de mobilisation en faveur de la protection de l'environnement.

Composé du FDAPID, de l'ACEDH, du VDO, du RADEC, du CBCS et du FORED, le consortium explique qu'il est nécessaire de développer une conscience collective pour faire face aux défis liés au changement climatique.

Selon Vicar Batundi Hangi, coordonnateur du Foyer de développement pour l'auto-promotion des pygmées et indigènes défavorisés (FDAPID), les effets du changement climatique se manifestent déjà en RDC par la perturbation des saisons agricoles et l'augmentation des catastrophes naturelles.

« Si nous ne nous occupons pas de protéger l'environnement, le changement climatique s'occupera de nous. Nous encourageons des approches telles que l'économie verte. Nous appelons également les partenaires et les gouvernements à intégrer le respect de l'environnement dans tous les projets », a-t-il déclaré.

Cet environnementaliste par ailleurs souligne que le thème retenu cette année, « Action climatique », met en évidence l'urgence d'agir.