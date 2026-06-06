Congo-Kinshasa: Les cours d'eau se transforment en dépotoirs, alertent les environnementalistes à Matadi

Les environnementalistes de la ville de Matadi (Kongo Central) s'indignent que les cours d'eau se transforment en véritable dépotoirs. Ils ont tiré cette sonnette d'alarme en marge de la journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin de chaque année.

Selon ces experts en environnement, la population matadienne déverse toutes sortes de déchets, entre autres les déchets ménagers, les plastiques et d'autres déchets polluants dans les cours d'eau.

Des actions qui favorisent la pollution, la contamination de l'eau, la propagation des maladies et augmentent les risques d'inondations.

Appel à des actions pour protéger l'environnement

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Au marché Mvuadu, par exemple, plusieurs sacs d'immondices sont entassés et transforment ce milieu en une véritable poubelle à ciel ouvert.

« Ce sont les personnes chargées du nettoyage devant les magasins qui viennent, la nuit, jeter les déchets sous ce pont », a déploré Hélène Luemba, riveraine du marché

Pour la population de ce coin de Matadi, la solution serait d'effectuer un contrôle rigoureux en sanctionnant sévèrement les inciviques qui créent des poubelles improvisées et polluent la nature.

Selon elle, sans actions rigoureuses, ces individus continueront de polluer l'environnement.

Face à cette situation, Patrick Kiameso Vubu, bourgmestre de la commune de Matadi, explique que plusieurs tentatives d'assainissement ont déjà été mises en place mais, les résultats tardent à se faire sentir.

« Nous avons saisi les autorités urbaines, qui reconnaissent également être dépassées. La situation a ensuite été portée au niveau provincial. Des réflexions sont en cours pour trouver une solution d'évacuation des déchets. Mais c'est un problème grave et dangereux pour la société », a-t-il souligné.

Par ailleurs, l'autorité communale affirme avoir instruit la police du sous-commissariat de Mvuadu, ainsi que les gestionnaires du marché, d'appliquer strictement des sanctions contre les contrevenants.