Sénégal: Papa Amady Diouf, un environnementaliste dans l'âme

Kaffrine — Après une vie professionnelle éclectique passée entre la plomberie et la sécurité de proximité, Papa Amady Diouf a fini par trouver sa véritable voie dans l'écologie, en s'imposant comme un acteur majeur de la protection de l'environnement et de la mobilisation communautaire dans la région de Kaffrine.

Installé depuis plusieurs années dans cette région du centre du Sénégal, cet homme à la silhouette élancée, de nature discrète et serviable, s'est forgé une réputation de travailleur engagé et de militant infatigable au service de l'environnement et de sa communauté.

A l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année, son action apparaît comme l'illustration d'un engagement citoyen construit autour de la préservation du cadre de vie, de l'éducation environnementale et du développement local.

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Depuis 2019, Papa Amady Diouf occupe les fonctions de responsable de la collecte au sein de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) à Kaffrine, contribuant ainsi, quotidiennement, aux efforts d'assainissement et de gestion des déchets dans sa circonscription. Alors que tout semblait l'éloigner des questions environnementales, en ce sens que cet originaire de Kaolack a débuté sa carrière professionnelle en 2001 à la Sénégalaise des eaux (Sen'eau, ex SDE), où il a travaillé pendant seize années en qualité d'ouvrier journalier chargé de l'entretien des réseaux d'eau potable.

Cette première expérience lui a toutefois permis d'acquérir de solides compétences en plomberie, en maintenance des installations hydrauliques et gestion des interventions techniques.

Après son passage à la SDE, il a intégré le corps des agents de sécurité de proximité (ASP), où il a exercé pendant trois ans avant de rejoindre la SONAGED. Cette dernière trouvaille dans la collecte des déchets a sans doute eu des effets sur sa prises de conscience sur le développement durable en le poussant vers la mise en place d'initiatives communautaires pour la cause environnementale et la sauvegarde du cadre de vie.

Ainsi, depuis 2008, Papa Amady Diouf est un acteur du Mouvement des éclaireuses et éclaireurs du Sénégal dans la région de Kaolack.

L'ancien agent de la sécurité de proximité est aujourd'hui désigné point focal du Réseau des éco-citoyens du Sénégal à Kaffrine et coordonnateur régional de la Plateforme nationale des acteurs pour une justice climatique.

Son engagement citoyen s'est également traduit par l'exercice de plusieurs responsabilités au sein d'organisations oeuvrant pour la protection de l'environnement, en faisant de lui président régional de la Plateforme nationale des clubs changement climatique du Sénégal (PN3C).

Dans cette perspective, il contribue beaucoup aux opérations de reboisement menées dans des établissements de formation et divers services administratifs de la région.

A en croire Ibrahima Faye, président d'honneur de la Plateforme nationale des acteurs pour une justice climatique, Papa Amady Diouf "incarne les valeurs d'engagement et de dévouement au service de la collectivité".