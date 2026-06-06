Afrique: A Gorée, des parlementaires africains appellent à tirer les leçons de l'histoire

Dakar — La visite de la Maison des Esclaves de l'île de Gorée, effectuée par des parlementaires africains en marge de la 85e session du Comité exécutif de l'Union parlementaire africaine (UPA), a mis en évidence la nécessité de renforcer l'unité du continent, de préserver la mémoire collective et de lutter contre l'aliénation culturelle, a déclaré la députéeburkinabè Bénédicte Bailou.

"Nous sommes lourds d'émotions après cette visite. C'est un lieu de mémoire et de pèlerinage qui nous a permis de retracer le parcours de nos parents et de prendre conscience des conditions déshumanisantes dans lesquelles ils ont vécu", a-t-elle dit au nom de la délégation parlementaire africaine.

La parlementaire a souligné l'importance du "devoir de mémoire" pour les peuples africains, estimant que la connaissance du passé constitue une condition essentielle pour prévenir la répétition de telles tragédies.

"Il est important de se remémorer notre passé et de se rappeler ce que nos parents ont vécu pour que cela ne se reproduise plus", a-t-elle affirmé, invitant les parlementaires africains à "assumer pleinement leur responsabilité dans la transmission de cette mémoire historique".

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Selon Mme Bailou, la traite négrière et l'esclavage constituent une histoire commune à l'ensemble des peuples du continent, au-delà des frontières nationales. "Peu importe le pays duquel nous venons, c'est une histoire que nous partageons. Le passage à Gorée nous permet de nous rappeler notre histoire commune et de poser les bases d'une lutte contre l'aliénation culturelle", a-t-elle indiqué.

La députée burkinabè considère également que cette mémoire partagée peut contribuer au renforcement de l'unité africaine et à l'affirmation de la souveraineté des Etats. "Cela va permettre de consolider l'union entre les parlementaires africains et de favoriser une souveraineté africaine ainsi qu'une souveraineté nationale dans nos différents pays", a-t-elle soutenu.

Revenant sur les travaux de la 85e session du Comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, tenue à Dakar les 3 et 4 juin, Bénédicte Bailou a indiqué que les discussions ont essentiellement porté sur le renforcement de la coopération entre les institutions parlementaires du continent.

"Les grandes lignes de cette session sont la coopération parlementaire, la souveraineté nationale ainsi que le renforcement des alliances et de la coopération entre nos différents pays", a-t-elle résumé.