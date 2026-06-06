Sénégal: Tivaouane - Plaidoyer pour la mise en service d'équipements de dialyse offerts par une Fondation

Tivaouane — Le militant de la société civile Abdou Aziz Diop a invité les autorités compétentes à accélérer la mise en service d'équipements d'hémodialyse qu'une Fondation marocaine a offerts à la famille d'El Hadji Malick Sy et cédés gracieusement à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, pour profiter aux populations.

Dans une contribution transmise à l'APS, M. Diop, lui-même petit-fils d'El Hadji Malick Sy, signale que deux ans après cette "importante donation, les équipements ne sont toujours pas opérationnels, alors que le département de Tivaouane ne dispose actuellement d'aucune unité d'hémodialyse fonctionnelle".

Le don comprend cinq générateurs de dialyse, une unité de traitement d'eau indispensable au fonctionnement du service, ainsi qu'un important stock de consommables médicaux.

Faute de mise en service des équipements offerts depuis plus deux ans, "une partie de ces consommables a malheureusement atteint sa date de péremption", a fait observer M. Diop.

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"Des centaines de patients figurent sur les listes d'attente pour accéder à la dialyse. À cela s'ajoutent de nombreux décès liés aux difficultés d'accès aux soins spécialisés et aux contraintes financières que subissent certaines familles", a déploré Abdou Aziz Diop, dans un appel intitulé "SOS département de Tivaouane".

Il relève que "malgré les efforts consentis par les autorités hospitalières, aucune prise en charge par hémodialyse n'est encore disponible dans le département".

Le directeur de l'hôpital a notamment procédé à l'aménagement de l'ancien dépôt de pharmacie, pour en faire une future unité d'hémodialyse.

Toutefois, celle-ci n'est pas encore fonctionnelle, faute d'équipements complémentaires et d'aménagements techniques répondant aux normes requises pour l'exploitation d'un tel service.