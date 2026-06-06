Afrique: CAN féminine 2026 - Le Sénégal s'incline en match de préparation contre le Nigeria, 1-2

5 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale féminine de football du Sénégal s'est inclinée 2 buts à 1 face à son homologue du Nigeria, vendredi à Ikenne (Nigeria), dans le cadre de sa préparation à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine, prévue du 25 juillet au 16 août 2026 au Maroc.

Les Super Falcons se sont imposées grâce à des réalisations d'Asisat Oshoala sur penalty (32e) et de Nicole Payne (41e). Sokhna Nogaye T. Pène a réduit l'écart pour les Lionnes à la 87e minute.

Les deux sélections se retrouveront lundi pour une seconde rencontre amicale.

Initialement programmée du 17 mars au 3 avril 2026, la CAN féminine a été reportée du 25 juillet au 16 août de la même année. Cette décision vise à permettre une augmentation substantielle de la prime destinée à l'équipe championne, avait expliqué le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, lors d'une visite à Dakar en avril dernier.

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Les Lionnes du Sénégal s'apprêtent à disputer au Maroc leur cinquième phase finale de CAN, et leur troisième participation consécutive.

Quarts-de-finalistes lors de la précédente édition, elles évolueront dans le groupe A aux côtés du Maroc, de l'Algérie et du Kenya.

Le Nigeria, champion d'Afrique en titre, demeure la nation la plus titrée de l'histoire de la compétition avec 12 sacres.

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