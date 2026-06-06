Sénégal: Rufisque - Le préfet appelle à assainir les abords du Train express régional

Dakar — Le préfet de Rufisque (ouest), Maguette Diouck, a recommandé aux habitants de ce département, vendredi, de faire de la propreté des abords du Train express régional (TER) "une cause citoyenne et un engagement quotidien".

"J'invite solennellement les populations, les jeunes surtout, à faire de la propreté des abords du TER une cause citoyenne et un engagement quotidien", a leur a-t-il dit.

M. Diouck présidait une cérémonie de lancement d'activités de responsabilité sociale d'entreprise de la Société nationale de gestion du patrimoine du TER (SENTER) et de la Société d'exploitation et de maintenance du TER (SETER), à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement.

"L'hygiène publique, la gestion des déchets et la préservation des espaces verts sont les marques d'une société qui se respecte", a dit le préfet de Rufisque.

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Il a invité les Rufisquois à "ancrer durablement la protection de l'environnement dans [leurs] comportements".

Les associations de jeunes, les associations sportives et culturelles, les services chargés du cadre de vie, la Société nationale de gestion intégrée des déchets et le Service national de l'hygiène doivent y contribuer, selon M. Diouck.

"La célébration de la Journée mondiale de l'environnement nous rappelle que nous avons emprunté la terre à notre enfants", a ajouté l'administrateur civil.

En célébrant l'environnement, "la SENTER ne fait rien d'autre que de réaffirmer l'une de ses missions, celle d'aider à bâtir des territoires respectueux de l'homme et de la nature", a dit son directeur général, Cheikh Ibrahima Ndiaye.

Le directeur général de la SETER, Charles Civreis, s'est réjoui de la participation de ladite société à la célébration de la Journée mondiale de l'environnement.

"Cette heureuse initiative témoigne de l'engagement de la SENTER en faveur de la protection de notre cadre de vie et du développement durable", a dit Aminata Déthié Seck, une représentante du maire de Rufisque.

"Cette célébration nous rappelle que la préservation de l'environnement est une responsabilité collective", a ajouté Mme Seck.