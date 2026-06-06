Sénégal: Ousmane Sonko a présidé sa première réunion avec les membres du bureau de l'Assemblée nationale

Dakar — Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a tenu, ce vendredi 5 juin 2026, sa première réunion avec les membres du bureau de l'institution parlementaire.

"Cette rencontre marque le lancement effectif des travaux parlementaires sous sa présidence, dans un esprit de continuité institutionnelle", indique l'institution dans un communiqué, ajoutant qu'elle "a permis d'aborder les priorités de fonctionnement de l'Assemblée nationale ainsi que les orientations générales relatives à l'organisation des activités de l'institution".

La même source souligne qu'au cours de cette réunion, le Bureau de l'Assemblée nationale "a également procédé à la réintégration des députés Amadou Ba 2 et Momath Talla Ndao, conformément à l'article 54 de la Constitution et aux dispositions de l'article 124 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, à la suite des demandes introduites par les intéressés".

Amadou Ba et Momath Talla Ndao étaient respectivement ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme et Secrétaire d'Etat à l'Urbanisme et au Logement dans l'ancien gouvernement.