Angola: Cabinda enregistre sept nouveaux cas de variole du singe

Cabinda — Les autorités sanitaires de la province de Cabinda ont confirmé jeudi l'enregistrement de sept nouveaux cas de variole du singe, portant à seize le nombre total de contaminations recensées depuis l'apparition de la maladie dans la région.

L'information a été communiquée par le secrétaire provincial à la Santé, Ruben de Fátima Buco, qui a précisé que les municipalités de Cabinda et de Lândana concentrent respectivement treize et trois cas confirmés.

Le responsable a indiqué que les équipes sanitaires assurent actuellement le suivi de huit familles ayant été en contact avec des personnes infectées.

Il a également assuré qu'aucun décès lié à la variole du singe n'a été enregistré à ce jour dans la province, appelant la population au calme et soulignant que la situation demeure sous contrôle des autorités sanitaires.

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Concernant la maladie à virus Ebola, Ruben de Fátima Buco a fait savoir que les services de santé ont renforcé les mesures de surveillance épidémiologique et de prévention afin d'empêcher l'introduction de cas potentiels dans la province, à la suite de l'apparition d'un foyer épidémique dans la voisine République démocratique du Congo.

Peuplée de plus de 903.000 habitants, la province de Cabinda partage avec la République démocratique du Congo une vaste frontière terrestre, maritime et fluviale, ce qui renforce la vigilance des autorités sanitaires face aux risques de propagation transfrontalière des maladies infectieuses.