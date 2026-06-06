Angola: Décès de l'ancien ministre Manuel Domingos Augusto

Luanda — L'ancien ministre angolais des Relations extérieures, Manuel Domingos Augusto, est décédé vendredi dans un établissement hospitalier de Luanda des suites d'une longue maladie, a indiqué une source familiale.

Manuel Domingos Augusto a occupé les fonctions de ministre des Relations extérieures de 2017 à 2020, après avoir été secrétaire d'État aux Relations extérieures chargé des Affaires politiques entre 2010 et 2012.

Né le 2 septembre 1957 à Luanda, il était diplômé en droit international public et titulaire d'un master en diplomatie, droit diplomatique et consulaire ainsi qu'en pratique diplomatique.

Au cours de sa carrière, il a notamment exercé les fonctions d'ambassadeur d'Angola en Éthiopie et de représentant permanent auprès de l'Union africaine de 2005 à 2010. Il a également été ambassadeur en Zambie entre 1995 et 1999.

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Dans le domaine diplomatique, il a dirigé la première mission diplomatique angolaise en Afrique du Sud entre 1992 et 1994, avant d'occuper le poste de premier secrétaire de l'ambassade d'Angola au Nigeria de 1988 à 1992.

Il a également dirigé le Département des pays occidentaux au ministère du Commerce extérieur entre 1985 et 1988, ainsi que le secteur chargé des relations avec les pays occidentaux, notamment les États-Unis, le Canada, le Japon et la Communauté économique européenne, au sein du Secrétariat d'État à la Coopération de 1981 à 1985.

Parallèlement à sa carrière diplomatique, Manuel Domingos Augusto a occupé les fonctions de vice-ministre de la Communication sociale entre 1999 et 2005. Il avait auparavant travaillé dans plusieurs organes de presse nationaux, notamment au Journal de Angola entre 1980 et 1981 et à la Télévision publique d'Angola de 1976 à 1980.

Au moment de son décès, il occupait les fonctions de secrétaire du Bureau politique du MPLA chargé des Relations extérieures.