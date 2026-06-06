Angola: La ministre appelle à une responsabilité collective pour la protection de l'environnement

Luanda — La ministre angolaise de l'Environnement, Ana Paula Pereira, a plaidé vendredi à Luanda pour le renforcement de la responsabilité collective dans la protection des ressources naturelles, soulignant que la préservation de l'environnement est essentielle pour garantir l'avenir des générations à venir.

S'exprimant à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, placée sous le thème « Inspirés par la Nature, le Climat et notre Avenir », la responsable a affirmé que la protection de l'environnement doit être considérée comme une responsabilité commune et urgente face aux défis posés par le changement climatique.

Ana Paula Pereira a rappelé qu'Angola dispose d'un patrimoine naturel d'une valeur stratégique, composé de forêts, de rivières, de zones humides, de montagnes, de savanes et d'une biodiversité riche, des ressources qui soutiennent les moyens de subsistance et contribuent au développement durable du pays.

Selon la ministre, des phénomènes tels que la dégradation des sols, la déforestation, la perte de biodiversité, la pollution et la gestion inadéquate des déchets continuent de représenter des défis majeurs, nécessitant des réponses coordonnées et durables de la part de tous les secteurs de la société.

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La gouvernante a également souligné que les impacts du changement climatique, y compris les sécheresses prolongées, les inondations et la pression sur les ressources en eau, renforcent la nécessité d'investir dans la résilience des communautés et de mettre en oeuvre des politiques environnementales responsables.

Elle a enfin appelé à une participation accrue des institutions publiques, du secteur privé, du monde académique, des organisations de la société civile et de la jeunesse pour promouvoir une nouvelle culture environnementale orientée vers la durabilité.

« Prendre soin de la nature, c'est prendre soin du climat ; prendre soin du climat, c'est protéger des vies ; protéger des vies, c'est garantir l'avenir de l'Angola », a conclu la ministre.

La Journée mondiale de l'environnement, créée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1972, est célébrée chaque année le 5 juin afin d'encourager gouvernements, entreprises et citoyens à réfléchir à l'impact de leurs actions sur la planète Terre.