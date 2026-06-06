Angola: Un employé d'hôpital arrêté pour harcèlement sexuel

Calumbo — Un ressortissant angolais de 24 ans, brancardier à l'hôpital général Bispo Emílio de Carvalho, a été arrêté pour une présumée agression sexuelle commise à l'encontre d'une femme de 29 ans à l'intérieur de l'établissement de santé.

Il a été présenté à la presse vendredi dans la municipalité de Calumbo, province d'Icolo e Bengo.

Selon le porte-parole du Commandement provincial de la Police nationale d'Icolo e Bengo, l'intendant Euler Matari, les faits se sont produits le 4 juin. L'arrestation a été rendue possible grâce à la plainte déposée par la victime, employée comme agente d'entretien au sein du même hôpital.

D'après les éléments communiqués par la Police, le suspect aurait demandé à sa collègue de procéder au nettoyage d'un dortoir masculin. Une fois sur les lieux, il aurait commencé à lui adresser des compliments insistants avant de tenter des contacts physiques non consentis.

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Se sentant menacée, la victime aurait tenté de repousser les avances de son collègue. Selon sa déposition à la Police, ce dernier aurait alors essayé de la contraindre physiquement, provoquant sa chute au sol.

Euler Matari a indiqué qu'à la suite du signalement, le suspect a été interpellé et sera présenté au ministère public pour les procédures judiciaires prévues par la loi.

Il s'agit du deuxième cas enregistré en moins d'un mois au sein du même établissement hospitalier. Le premier remonte au 16 mai, lorsqu'un infirmier de 41 ans avait été arrêté, soupçonné d'avoir agressé sexuellement une patiente âgée de 24 ans.

Selon les informations alors fournies par la Police, la jeune femme s'était rendue à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux. L'infirmier l'aurait conduite dans une salle de soins sous prétexte de lui administrer un traitement par injection destiné à soulager ses douleurs.

Toujours selon les autorités, la patiente aurait ensuite perdu connaissance, et le professionnel de santé aurait profité de son état d'inconscience pour commettre l'agression présumée.

Le porte-parole de la Police a appelé la population à dénoncer toute tentative de violence ou d'agression sexuelle ainsi que tout autre acte criminel, afin de permettre l'engagement de poursuites judiciaires contre les auteurs présumés.