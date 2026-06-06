Angola: La CNE approuve la production du matériel pour les élections générales de 2027

5 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — La Commission Nationale Électorale (CNE) a approuvé vendredi le lancement de la production du matériel électoral non sensible pour les élections générales de 2027, lors de sa réunion plénière tenue à Luanda.

La décision concerne la fabrication des isoloirs, des urnes et des affiches destinés au prochain scrutin, qui se déroulera sous le slogan « Angolaises et Angolais, Tous aux urnes - Élections générales 2027 ».

Le porte-parole de la CNE, Manuel Camati, a précisé à l'issue de la réunion que le plénum a autorisé les entreprises déjà contractées à démarrer la production des matériels, marquant ainsi une nouvelle étape dans le calendrier préparatoire des élections.

La CNE a également adopté le règlement d'accès à la Maison Musée de l'institution, créée pour conserver et valoriser la mémoire des processus électoraux passés, permettant aux citoyens, étudiants et chercheurs de consulter des documents et ressources à caractère éducatif et scientifique sur demande préalable.

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En matière de communication électorale, le plénum a validé le slogan officiel des élections, choisi parmi quatre propositions, afin d'encourager la participation citoyenne et de contribuer à réduire le taux d'abstention.

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