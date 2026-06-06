Sénégal: Refondation du système éducatif - Un forum académique réunit tous les acteurs et partenaires à Dakar

L'académie de Dakar, en collaboration avec les autorités administratives, a organisé, hier jeudi, un forum académique sur la refondation du système éducatif.

Il s'est agi d'engager la communauté dans le processus de réforme curriculaire afin de garantir l'adhésion et le portage de la refondation de l'école ainsi que de la transformation systémique de la société.

Ce forum académique est organisé dans le cadre de la réforme curriculaire. Il constitue un moment d'écoute, de partage et de recueil d'informations auprès de toutes les familles d'acteurs de l'école, en vue d'aboutir à une compréhension et à une vision communes de la refondation de l'école sénégalaise.

Enseignants, élèves, chefs d'établissement, parents d'élèves, représentants de la société civile, partenaires sociaux, techniques et financiers, autorités éducatives, religieuses, coutumières, territoriales et administratives ont tous été conviés à cette rencontre tenue dans la salle de réunion de la Ville de Dakar.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son discours d'usage, Cheikh Faye, inspecteur d'académie de Dakar, a expliqué aux participants que, malgré les efforts consentis par les pouvoirs publics et les partenaires en matière de financement de l'éducation, le système éducatif peine encore à produire les résultats attendus.

Selon lui, le système n'a pas encore suffisamment produit de ressources humaines de qualité capables de porter le développement socio-économique du pays.

C'est pourquoi, dit-il, « depuis son arrivée à la tête du département de l'Éducation nationale, le ministre Moustapha Mamba Guirassy s'emploie à développer des initiatives visant à assurer la refondation du système éducatif. Cela passe nécessairement par la révision des curricula, des programmes, des supports pédagogiques et de la formation des enseignants. Les assises des daaras, le symposium national sur l'enseignement privé, la stratégie numérique et l'intelligence artificielle font également partie des innovations qui accompagnent ce vaste chantier de refondation du système éducatif », a souligné l'inspecteur d'académie Cheikh Faye.

Toutefois, l'inspecteur Faye a indiqué que le ministre de l'Éducation nationale ne souhaite pas que cette réforme soit exclusivement un débat d'experts, l'éducation étant une affaire de tous. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du plan d'action de la refondation, le ministre a demandé d'impliquer tous les acteurs à la base, les membres de la communauté, les parents, les élèves ainsi que tous les porteurs de voix dans l'ensemble du processus. Il s'agit de leur donner la parole afin qu'ils expriment leur perception de l'école, ce qu'il faut changer, ajouter ou améliorer pour que le système soit davantage en phase avec les aspirations du peuple sénégalais.

Intervenant au nom du ministère de l'Éducation nationale, l'inspecteur de l'éducation Abdou Thiaw, chef du Bureau de suivi et référent du Secrétariat général pour la refondation, a rappelé que, depuis l'indépendance, le Sénégal a connu plusieurs réformes de son système éducatif. Toutefois, celle-ci présente une particularité : elle vise à impliquer toutes les couches de la société, à les écouter et à recueillir leurs propositions à travers des dispositifs structurés tels que les fora académiques et des plateformes d'écoute comme « La Voix de l'École » (Kaddu Education.sn), où chaque citoyen peut partager son point de vue ou ses contributions sur l'école sénégalaise.

Pour l'inspecteur Abdou Thiaw, l'enjeu de la refondation dépasse la simple révision des curricula et des programmes. « Pour toucher aux programmes et aux curricula, il faut toucher aux fondements du système éducatif », a-t-il affirmé.

Selon lui, la refondation et les autres réformes engagées dans le système éducatif découlent de la Lettre de politique sectorielle de développement 2025-2029 élaborée par le ministère de l'Éducation nationale. Celle-ci s'inscrit dans les objectifs de la stratégie nationale de développement SN 2050, notamment dans son axe 2 consacré au capital humain.