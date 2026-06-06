Sénégal: Assemblée nationale - Ousmane Sonko préside sa première réunion du Bureau, Amadou Ba 2 et Momath Talla Ndao réintégrés

Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a présidé ce vendredi sa première réunion avec les membres du Bureau de l'institution parlementaire, marquant ainsi le démarrage effectif des activités sous sa présidence.

Selon une note de l'Assemblée nationale, cette rencontre s'est tenue dans un esprit de continuité institutionnelle et a permis d'examiner les principales priorités liées au fonctionnement de l'institution ainsi que les orientations générales devant guider l'organisation des travaux parlementaires dans les prochains mois.

Les échanges ont notamment porté sur les modalités de gestion des activités de l'Assemblée nationale et sur les dispositions nécessaires à la bonne conduite de la mission législative et de contrôle de l'action gouvernementale.

Au cours de cette réunion, le Bureau de l'Assemblée nationale a également procédé à la réintégration des députés Amadou Ba 2 et Momath Talla Ndao. Cette décision intervient conformément aux dispositions de l'article 54 de la Constitution et de l'article 124 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, à la suite des demandes introduites par les deux parlementaires..