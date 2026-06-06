À l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'environnement, le 5 juin, l'association Espoir pour l'avenir climatique, que préside Roch Régis Bikoua, demande à la diplomatie mondiale pour le climat d'arrêter d'être toujours en déphasage avec l'accord de Paris.

Le 5 juin de chaque année la communauté internationale célèbre la journée mondiale de l'environnement. Cette année la journée mondiale de l'environnement s'articule autour de l'urgence climatique et la transition écologique, invitant à repenser les systèmes économiques et à agir pour le climat. Au regard de ce thème, l'association Espoir pour l'avenir climatique appelle la diplomatie mondiale pour le climat d'arrêter d'être en déphasage avec l'accord de Paris.

«Repenser nos systèmes économiques et à agir pour le climat, c'est faire en sorte que l'urgence climatique amène les pays ayant ratifiés l'accord de Paris, à le faire valider aux niveaux de leur parlements respectifs. Et aucune dépense publique ne doit être autorisée si elle n'est pas compatible avec l'accord de Paris», souligne ladite association.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour le président de l'association Espoir pour l'avenir climatique, Roch Régis Bikoua, le financement climatique international doit intéresser impérativement les ministres de Finances, de la Coopération internationale, de la Justice, et les parlementaires des pays ayant certifiés l'accord de Paris qui, adopté en 2015, place les dépenses publiques au coeur de la transition écologique en exigeant que les flux financiers soient compatibles avec une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre et un développement résilient au climat.

Pour Roch Régis Bikoua «si à chaque conférence des parties sur le climat (COP), les pays ayant ratifiés l'accord de Paris pouvaient présenter leurs rapports respectifs sur les engagements pris en 2015 à Paris, ça serait un bon signal sur la crédibilité de la diplomatie mondiale pour le climat». Pour y parvenir, l'urgence est la mise en place d'un tribunal international pour le climat et le respect de la règle d'or climatique proposés par ce dernier dans son troisième livre intitulé «La gouvernance responsable pour le climat» publié aux éditions Libres-opinions en mars 2026.

L'association Espoir pour l'avenir climatique, a pour ambition de contribuer, aux côtés des pouvoirs publics, à faire du Congo la première puissance écologique d'Afrique. Sa mission étant d'informer, former et transformer avec beaucoup d'espoir pour l'avenir climatique. Cette association favorise la promotion des emplois verts, la préservation des ressources naturelles, énergétiques et la diversité des espèces, la repensassion de production et de consommation afin d'optimiser l'utilisation des ressources naturelles.

Notons que l'association Espoir pour l'avenir climatique, à pour objectifs de contribuer à l'assainissement et la protection de l'environnement afin de lutter contre la pollution et les maladies; rechercher l'utilisation et l'application de technologies liées aux énergies non polluantes.