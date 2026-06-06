Congo-Brazzaville: Sénat - Une délégation de l'OIF pour l'Afrique centrale reçue par Pierre Ngolo

Arrivée à Brazzaville dans le cadre de la première édition des journées francophones de l'innovation environnementale en action dans le Bassin du Congo, la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) pour l'Afrique centrale, conduite par Alphonse Waguena, a conféré le 4 juin avec le président du Sénat, Pierre Ngolo.

Les entretiens entre les deux parties ont porté sur des questions d'intérêt commun. « Nous avons saisi cette occasion pour lui présenter ce que nous sommes venus faire dans le cadre de cette première édition des journées francophones de l'innovation environnementale. Nous avons également abordé les questions relatives aux différents projets que l'Organisation internationale de la francophonie mène ici dans le Bassin du Congo et spécifiquement au Congo », a expliqué le représentant de l'OIF pour l'Afrique centrale.

Pierre Ngolo et Alphonse Waguena ont également évoqué la question relative à la 51e session annuelle de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (APF) qui se tiendra du 7 au 12 juillet prochain à Yaoundé, au Cameroun. Selon le Togolais, la section nationale de l'APF Congo dont Pierre Ngolo est le président d'honneur est très active au sein de cette institution.

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Interrogé sur la nature des actions développées par l'OIF au Congo, Alphonse Waguena est revenu sur le projet « Soutien aux initiatives environnementales dans le Bassin du Congo ». Selon lui, il s'agit en réalité d'une action que l'OIF propose et qui entre dans le cadre global du projet 19 qui est un projet phare de l'organisation.

Il a aussi rappelé que depuis l'arrivée de la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, à la tête de l'organisation, elle a essayé de rassembler les projets qui étaient éparses. « Elle a fait de telle sorte que tous les projets qui étaient éparses soient rassemblés au sein des projets phares dont l'un est intitulé : soutien aux initiatives environnementales dans le Bassin du Congo. Donc c'est dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet que nous sommes venus ici pour mener une action qui a regroupé les délégués composés de jeunes et de femmes venus de six pays du Bassin du Congo dont le Cameroun, la RDC, le Gabon, la Centrafrique et bien sûr la République du Congo », a-t-il conclu.