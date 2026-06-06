Congo-Brazzaville: Agenda présidentiel - Denis Sassou N'Guesso séjourne à Pointe-Noire

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, est arrivé le 4 juin dans la capitale économique où il y séjourne pendant quelques jours pour des raisons sociales.

À Pointe-Noire, le chef de l'État assistera aux obsèques de la tante maternelle de la première Dame, Bernadette Loemba Djembo, décédée le 13 mai 2026 à Paris, en France. En effet, la dépouille de l'illustre disparue arrive dans la ville océane ce vendredi 5 juin.

À son arrivée à l'aéroport international Antonio-Agostino-Neto de Pointe-Noire, Denis Sassou N'Guesso a été salué à sa décente d'avion par un comité d'accueil composé des autorités politico-administratives et militaires, ainsi qu'une poignée de membres du gouvernement avec à sa tête le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso. Les parlementaires de la ville océane, les administrateurs maires et les représentants des sages et notabilités traditionnelles y étaient également présents.

Notons que l'agenda du président de la République reste à la discrétion du protocole national. Toutefois, Denis Sassou N'Guesso pourrait accorder son hospitalité à certaines personnalités.