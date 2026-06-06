Afrique: Éliminatoires Afrobasket - Retour gagnant des Diables rouges

De retour en compétitions internationales après neuf longues années, les Diables rouges U-18 de Basket ont terminé sur le podium en battant la République centrafricaine lors du match comptant pour la troisième place (83-62).

Les Congolais ont été éliminés pendant les demi-finales des éliminatoires de l'Afrobasket zone 4 qui se jouent à Malabo en Guinée Équatoriale, en s'inclinant devant les Tchadiens sur le score de (46-52), les futurs vainqueurs de la compétition.

Fabrice Makaya Mateve président de la Fédération congolaise de basketball (Fécoket) a rendu hommage aux récents médaillés de bronze pour leur retour gagnant en compétitions internationales. « La Fédération congolaise de basketball tient à adresser ses plus chaleureuses félicitations et ses vifs encouragements à l'ensemble des athlètes de la sélection nationale des Diables rouges U-18 pour leur parcours remarquable lors des éliminatoires à Malabo », a-t-il commenté.

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Et d'ajouter : « Le bureau exécutif exprime sa profonde fierté face à l'engagement la discipline et la combativité dont nos jeunes ambassadeurs ont fait preuve sur le terrain. Vos résultats promoteurs et louables constituent une base solide pour le renouveau du basketball congolais. Vous avez honoré le drapeau national avec dignité. La Fécoket exhorte fermement les joueurs et le staff technique à ne pas s'arrêter en si bon chemin et à se projeter dès aujourd'hui vers l'avenir .»

Le Congo n'a pas à rougir de ses performances dans cette compétition. Les Diables rouges ont entamé la compétition par une défaite contre le Gabon (82-91) avant de s'imposer respectivement face à la Guinée Équatoriale (69-64) et contre le Tchad (68-65). Les Diables rouges ont bouclé le premier tour par la défaite contre les jeunes centrafricains (60-72). La Fécoket y voit dejà dans ce parcours un bel avenir. « Ce tournoi n'est qu'une étape de votre progression. Le travail doit continuer avec détermination encore plus grande pour capitaliser sur les acquis de cette campagne africaine. La fédération réitère son engagement à soutenir cette génération talentueuse. L'avenir vous appartient continuer à travailler pour porter la basketball congolais vers les sommets »

Notons que le Tchad a remporté la compétition en s'imposant en finale devant le Gabon (85-58) se qualifiant ainsi pour la phase finale de l'Afrobasket masculin des U-18.