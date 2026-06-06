Afrique: Éliminatoires LA 2028 (Tour Préliminaire Aller) - Les Comores en démonstration, Maurice prend une option

Le coup d'envoi des qualifications de la zone Afrique pour le Tournoi Féminin Olympique de Los Angeles 2028 a offert un spectacle contrasté lors de ces manches aller, entre un festival offensif historique et un duel à haute tension.

Soudan 0-17 Comores

Buteuses : Fatima Saïd Madjiri (8e),Aliya Saïd (17e 42e), Shaima Boina Ali (31e 54e), Haloua Ahamada (33e 49e 66e 89e), Neila Dahmani (37e), Samira Ahamada (39e), Bibihawaraïssa Housseni (46e), Assimina Maoulida (52e), Esteline Anduma (56e) Faïza Houmadi (59e 87e), Diore Saïd (69e)

Les Comores ont d'ores et déjà composté, sauf cataclysme, leur billet pour le tour suivant en signant une victoire écrasante face au Soudan (17-0). Sans pitié, les Coelacanthes féminines ont étouffé leur adversaire dès les premières minutes, ouvrant le score par Fatima Saïd Madjiri (8e) avant de dérouler un football total.

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La rencontre s'est transformée en une véritable démonstration collective où pas moins de neuf joueuses différentes ont trouvé le chemin des filets. Parmi les grandes animatrices de ce festival, Haloua Ahamada s'est particulièrement illustrée en inscrivant un quadruplé (33e, 49e, 66e, 89e). Aliya Saïd, Shaima Boina Ali et Faïza Houmadi y sont allées de leur doublé, complétant un tableau d'affichage vertigineux. Ce score fleuve place les Comoriennes dans un confort absolu avant la manche retour, qui s'apparentera à une simple formalité.

Maurice 2-1 Djibouti

Buteuses : Eloisha Clair (1re) Julie Gopal 90+7 / Bamlak Geremew (38e)

À l'inverse du premier match, l'explication entre Maurice et Djibouti a tenu toutes ses promesses en termes de suspense. Sur leur pelouse, les Mauriciennes ont réalisé l'entame de match parfaite : Eloisha Clair a climatisé la défense djiboutienne en ouvrant le score dès la 1re minute de jeu. Libérées par ce but précoce, les joueuses du Club M ont accentué leur domination, concrétisée juste avant la pause par Bamlak Geremew (38e, 2-0).

Alors que Maurice semblait s'acheminer vers une victoire tranquille et un clean sheet précieux, les Djiboutiennes ont fait preuve d'une résilience héroïque. Au bout du temps additionnel, Julie Gopal est parvenue à tromper la vigilance mauricienne (90+7, 2-1). Ce but inscrit sur le fil change complètement la dynamique de cette double confrontation : si Maurice l'emporte, Djibouti s'offre un but à l'extérieur capital qui laisse la qualification totalement ouverte pour le match retour.