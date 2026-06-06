Afrique: La CAF dévoile l'équipe type de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-17, Maroc 2026

L'équipe type de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-17, Maroc 2026, a été révélée au terme d'un tournoi palpitant qui a mis en lumière la future génération du football africain.

Le Sénégal et la Tanzanie, les deux finalistes, dominent logiquement cette sélection avec quatre joueurs chacun, récompense de leur parcours exceptionnel jusqu'à l'apothéose à Rabat.

Le Sénégal a décroché sa deuxième couronne en trois éditions en venant à bout de la Tanzanie aux tirs au but, mardi dernier, lors de la finale disputée au stade Moulay El Hassan. Les Lionceaux de la Téranga ajoutent ainsi le titre de 2026 à celui remporté en Algérie en 2023.

De son côté, la Tanzanie a fait vibrer les passionnés de football à travers tout le continent grâce à une épopée historique, atteignant pour la toute première fois la finale d'une CAN U-17. La nation est-africaine confirme sa progression fulgurante chez les jeunes, après ses sacres consécutifs lors du Championnat d'Afrique de Football Scolaire de la CAF en 2024 et 2025.

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Ces performances remarquables se reflètent dans le Onze Idéal du tournoi, où figurent le défenseur Hussein Mbegu, le milieu de terrain Issa Chole (sacré Meilleur Joueur du Tournoi), le meneur de jeu Dismas Athanasi (Meilleur Buteur avec trois réalisations) et l'ailier Razaki Mbegelendi.

Chez les champions sénégalais, on retrouve le gardien Assane Sarr (élu Meilleur Gardien du Tournoi), les latéraux Lamine Mbengue et Thierno Sow, ainsi que l'ailier Mouhamed Wagne, tous artisans majeurs du sacre de leur équipe.

Le Maroc, pays hôte éliminé en demi-finale et classé quatrième, place deux éléments dans cette équipe : le défenseur Adam Soudi, impérial tout au long de la compétition, et l'attaquant Mohamed Amine Moustache, particulièrement en vue sur le front de l'attaque.

Enfin, l'Égypte, qui a décroché la médaille de bronze en battant le Maroc lors de la petite finale, est représentée par son milieu de terrain Ahmed Abdelhalim.

L'équipe type de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-17, Maroc 2026

GardienAssane Sarr (Sénégal)

DéfenseursThierno Sow (Sénégal)

Hussein Mbegu (Tanzanie)

Adam Soudi (Maroc)

Lamine Mbengue (Sénégal)

Milieux de terrainIssa Chole (Tanzanie)

Ahmed Abdelhalim (Égypte)

Dismas Athanasi (Tanzanie)

AttaquantsRazaki Mbegelendi (Tanzanie)

Mohamed Amine Moustache (Maroc)

Mouhamed Wagne (Sénégal)