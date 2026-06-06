Gabon: Le Président la République reçoit les responsables nouvellement promus de la Direction Générale des Impôts

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce jour la nouvelle Directrice Générale des Impôts, Edith Laure Mbiguidi Oyaya , ainsi que l'ensemble des responsables récemment promus au sein de cette administration.

Prenait également part à cette audience monsieur Thierry Minko, Ministre de l'Économie, des Finances, de la dette et des participations, chargé de la lutte contre la vie chère.

Cette rencontre a été l'occasion pour la nouvelle Directrice Générale des Impôts de remercier le Chef de l'Etat pour la confiance placée en sa personne et en ses collaborateurs. Elle a présenté les grandes lignes de sa stratégie visant à renforcer les performances de l'administration fiscale, à accroître les recettes de l'Etat et à accompagner les ambitions de développement du Gabon.

Au coeur de cette feuille de route figurent la modernisation des services fiscaux, l'accélération de la digitalisation des procédures, l'élargissement de l'assiette fiscale, l'amélioration du recouvrement des impôts et taxes ainsi que le renforcement des mécanismes de contrôle et de suivi des contribuables.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La nouvelle Directrice Générale a également réaffirmé son engagement à conduire les réformes nécessaires avec rigueur, intégrité et professionnalisme afin de faire de la Direction Générale des Impôts un levier majeur de mobilisation des ressources publiques.

Le Président de la République a quant à lui rappelé aux responsables promus l'importance stratégique de leur mission dans la mise en oeuvre de son projet de société et dans la transformation économique du Gabon.

Brice Clotaire Oligui Nguema a souligné que la mobilisation accrue des recettes fiscales constitue l'un des principaux moteurs du développement national. Elle permettra de financer les infrastructures, de renforcer les services publics, de soutenir les investissements , de créer des emplois et d'améliorer durablement les conditions de vie des populations.

Insistant sur les impératifs de modernisation de l'administration fiscale, le Président de la République a particulièrement mis l'accent sur la nécessité de mettre en place un système de digitalisation intégré et performant.

Cette transformation numérique devra permettre de simplifier les procédures fiscales, d'améliorer la qualité des services rendus aux usagers, de renforcer la traçabilité des opérations, de lutter efficacement contre la fraude et d'optimiser la collecte des recettes publiques.

Dans cette optique, le Président de la République a exhorté les responsables de l'administration fiscale à faire preuve d'exemplarité, de discipline, de transparence et d'esprit d'équipe. Il les a invités à placer la culture de la performance et du résultat au coeur de leur action afin d'atteindre les objectifs ambitieux assignés à leur administration.

Cette audience marque le début d'une nouvelle dynamique pour la Direction Générale des Impôts, appelée à jouer un rôle déterminant dans le renforcement des finances publiques, la modernisation de l'action de l'Etat et l'accélération du développement économique et social du Gabon.