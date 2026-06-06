Tout au long de la matinée, les participants ont mené plusieurs actions concrètes, notamment le ramassage des déchets, le débroussaillage des espaces verts et l'assainissement des abords de la voie publique. Ces travaux ont permis de redonner à ce lieu fréquenté par les riverains et les élèves un environnement plus propre, plus sûr et plus agréable.

Cette activité illustre la volonté d'Airtel Gabon de contribuer activement au bien-être des communautés dans lesquelles l'entreprise opère, tout en encourageant l'adoption de comportements écoresponsables. Elle témoigne également de l'importance des partenariats entre les acteurs publics et privés pour relever les défis environnementaux auxquels nos villes sont confrontées.

La participation active du Maire Daniel Nkoulou Abessolo Et de ses équipes a été particulièrement saluée. Leur implication sur le terrain aux côtés des employés d'Airtel a permis de démontrer qu'une collaboration productive entre les collectivités locales et le secteur privé peut générer un impact positif et durable au bénéfice des populations.

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« La protection de l'environnement est une responsabilité partagée. À travers cette initiative, nous souhaitons non seulement contribuer à l'assainissement de notre cadre de vie, mais également sensibiliser les citoyens à l'importance de préserver les espaces publics. Nous sommes heureux d'avoir pu compter sur l'engagement de la Mairie du 6e arrondissement, dont la mobilisation a largement contribué au succès de cette opération », a déclaré Sonia Guiroungui épouse Ndong Obiang, Head of Brand and Communications d'Airtel Gabon.

Au-delà de cette journée de mobilisation, Airtel Gabon réaffirme son engagement en faveur du développement durable et de la préservation de l'environnement, convaincu que chaque geste compte pour construire un avenir plus propre et plus durable pour les générations futures.