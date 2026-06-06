Gabon: Les 100 premiers jours de réformes et d'actions du Pr Charles Edgar Mombo

5 Juin 2026
Gabonews (Libreville)
Par Sacrée LGM/MT

Le mardi 2 juin 2026, à l'occasion de son passage à l'émission La Nuit des 100 Jours sur Gabon 1ère, le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Pr Charles Edgar Mombo, a présenté le bilan des cent premiers jours de son action à la tête du département ministériel.

Face aux journalistes et à la population gabonaise, le membre du Gouvernement a décliné les principales réalisations conformément à la feuille de route fixée par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema .

Ce bilan est marqué par des réformes structurelles, des avancées significatives dans le domaine de la recherche scientifique, l'amélioration des conditions sociales des étudiants ainsi que le renforcement de la gouvernance universitaire.

Conscient que la transformation d'un secteur aussi stratégique que l'Enseignement supérieur ne peut s'opérer en seulement cent jours, le Ministre a réaffirmé sa volonté de poursuivre cette dynamique.

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Parmi les chantiers prioritaires figurent notamment l'achèvement des travaux de construction des auditoriums de l'Université Omar Bongo (UOB) et de l'Université des Sciences de la Santé (USS), la finalisation des salles de classe des Établissements publics d'Enseignement Supérieur initiés par le CTRI, ainsi que l'ouverture prochaine de l'Université des Sciences de l'Éducation (USE) et de l'École de l'Hôtellerie entre autres.

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