Madagascar: Opération à coeur ouvert - Le nombre de patients sauvés augmente

Le centre hospitalier Soavinandriana poursuit ses interventions de chirurgie à coeur ouvert. La 7e mission se déroule cette semaine, avec cinq patients opérés.

Les enfants nés avec une malformation cardiaque sauvés augmentent. Cinq enfants ont été opérés, lors de la 7e mission de chirurgie à coeur ouvert qui se déroule cette semaine, au centre hospitalier Soavinandriana (Cenhsoa). Ces cinq enfants souffrent de malformations cardiaques congénitales ou acquises, selon la communication du ministère des Forces armées, hier. « Bien que les interventions soient un succès pour le moment, il faudra attendre les résultats de la post-réanimation, d'ici une semaine à dix jours, pour confirmer la réussite définitive de l'opération », note une source médicale.

Trente-et-un enfants ont été opérés dans cet hôpital depuis le début de cette mission. « Les missions se sont déroulées avec un taux de réussite de 100 %. Nous n'enregistrons aucun décès», indique une autre source au sein de cet hôpital.

L'intervention la plus complexe de cette campagne a eu lieu lors de la 6e mission au mois de janvier 2026. Le patient a été un garçon âgé de 15 ans. « Cette opération s'est soldée par une réussite », indique un médecin.

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L'opération à coeur ouvert a commencé en 2024 avec un premier cas, plutôt simple, pour commencer en douceur. Les deux missions suivantes sont restées sur la même ligne, le temps pour les équipes de bien prendre leurs marques.

Expertise grandissante

Le niveau de difficulté a été augmenté à la quatrième mission. Ce rythme a été maintenu lors de la cinquième mission, avant de franchir un nouveau cap à la sixième, marquée par des cas d'une grande complexité. « Même l'ambiance a été lourde lors de cette 6e mission », confie une source médicale.

Au terme de ces sept missions, les équipes médicales pluridisciplinaires du Cenhsoa estiment avoir franchi la première étape dans la maîtrise de la chirurgie cardiaque à coeur ouvert. Le succès de l'ensemble des interventions témoigne de leur expertise grandissante et de la parfaite exécution des opérations.

Ces missions sont le fruit de la collaboration de l'hôpital Cenhsoa avec l'association « La Chaîne de l'Espoir ». Par ailleurs, le partenariat en cardiologie entre cette ONG, le Cenhsoa et le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de La Réunion se poursuit activement. L'objectif ultime de ces missions est de mener l'équipe médicale malgache vers une totale autonomie.